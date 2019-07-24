Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon

-Uyuşturucuların evin bahçesinde çıkarılması

-Uyuşturucuların yatak altından çıkarılması

-Paraların çıkarılması

-Yakalanan maddelerden detay



( KAHRAMANMARAŞ ) - Gözaltına alınan şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 7 parça halinde toplam 56.85 gram bonzai, kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği fişeği ve 6 bin 855 TL para ele geçirildi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda F.K., H.R., C.K., A.K., S.A., H.K., D.D., Z.A., H.G., T.A. ve uyuşturucu madde sattıkları R.K. isimli şahıslar, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 7 parça halinde toplam 56.85 gram kannobionit (bonzai) uyuşturucu madde, 1 parça halinde 2.49 gram kubar esrar uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız av tüfeği 7 adet 7.65 çapında mermi, 3 adet av tüfeği fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 855 TL para ele geçirildi. R.K. isimli şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan; diğer 10 şüpheli şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılacağı belirtildi. Operasyonda yakalanan F.K., S.A. ve Z.A. isimli şahısların ise gözaltına alındığı ve mahkemeye sevk edileceği bildirildi.



