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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Polis kamerası

Amfetamin Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin 

-Polislerin arama detayları
-Uyuşturucu maddelerinin bulunması
-Maddelerden ve silahlar detayı

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonrası 8 ayrı uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, bir miktar bonzai, metamfetamin, eroin, 771 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen Mehmet K. (52), Cihat B. (22) ve Ali S. (41) tutuklandı.
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