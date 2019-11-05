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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 46 kilo esrar ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 46 kilo esrar ele geçirildi

-jandarma kamerası-

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Kamera 

-Detektör köpeği arama
-Uyuşturucuların çıkarılması
-Uyuşturucuların sergilenmesi

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 46 kilogram kubar esrar ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, Diyarbakır’dan batı illerine uyuşturucu sevkıyatı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Gaziantep-Adana yolu üzerinde çekici kamyonu durdurdu. Detektör köpeği tarafından araçta yapılan aramada 46 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü S.Y., gözaltına alındı.
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