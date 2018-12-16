Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Baskın yapılan eve çıkılması

Hastane Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Sağlık Raporu 

-Polis ekipleri ve köpekli arama detayları
-Evin çeşitli alanlarından detay
-Evin duvarına yazılan yazı
-Bulunan uyuşturucu maddelerinin çıkarılması
-Bekar evi dış detay
-Gözaltına alınan uyuşturucu satıcıların hastane girişi çıkışı
-Hastane çıkışı iyi çek güzel çek demeleri

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonda; Menderes Mahallesinde bir bekar evine baskın yaptı. Yapılan baskında evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Narko timleri tarafından yapılan taramada evin tamamında yer alan çöp yığınları arasında hassas burunlu detektör köpeği ‘Alfi’ kısa sürede uyuşturucu maddelerin yerini tespit etti. Çeşitli miktarlarda bulunan uyuşturucu maddelere el konulurken gözaltına alınan Mahmut Ü. ve Ali Merdan D., Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Baskın yapılan evin duvarına ‘ihanetin olmadığı yerdesin’ yazan uyuşturucu satıcıları ise, hastane çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilere, “İyi çek, güzel çek” dedi.
(OZR-
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı