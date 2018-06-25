Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 63 gram esrar, 16 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

-Narkotik köpeği ile arama

-Uyuşturucuların bulunması

-Emniyette maddelerin sergilenmesi



( KAHRAMANMARAŞ )- Evde yapılan aramada narkotik madde ile 2 adet silah ele geçirildi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda silah ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeye bağlı ekipler uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir eve operasyon yapan polis ekipleri, 13 ayrı paket ve 3 ayrı poşet halinde toplam 1 kilo 63 gram esrar maddesi, 16 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ayrıca polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 7 adet 9 mm çaplı mermi, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, tüfeğe ait 19 adet dolu fişek ele geçirildi. Operasyonda Fahri Ç. (25) yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurması suçlarından işlem başlatıldı.

