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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta ulaşıma kar engeli - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta ulaşıma kar engeli - KAHRAMANMARAŞ

- Karayolunda yolda kalan araçlardan detay - Vatandaşların yolda hayal çekmesi - Karayolları ekibinin çalışması - Yolda kalan ağır tonajlı araçlar - Tepeden yolda kalan araç görüntüleri Kahramanmaraş 'ta ulaşıma kar engeli - Sabah saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle Kahramanmaraş - Kayseri kara yolu ulaşıma kapandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta yoğun kar nedeniyle, Kahramanmaraş - Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.Alınan bilgiye göre, kentte sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, Kahramanmaraş - Kayseri kara yolu, Tekir Mahallesi Tüneller bölgesi rampasında ağır tonajlı tırlar yolda kaldı.Bazı tır dorselerinin kayıp yoldan çıkması nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluştuğu için Kahramanmaraş - Kayseri kara yolunun Kayseri'ye gidiş istikameti tamamen ulaşıma kapandı. Kahramanmaraş 'a geliş istikametinde ise trafik kontrollü olarak sağlanıyor.Karayolları ekiplerinin bölgede kapanan yolları açmak için yoğun çalışma yaptıkları gözlendi.Denetimlerini artıran trafik ekipleri ise zincirsiz ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.Bazı vatandaşlar araçlarına zincir takmaya çalışırken bazıları ise müzik açarak halay çekti, karın keyfini çıkardı.

Zincir Takma Gesi Tonaj Kar Yağışı Trol 

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