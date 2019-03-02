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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 7 yaralı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 7 yaralı

Kaza yeri

İlk Müdahale Elektrik Direği Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

-Hastaneden detay
-Röportaj

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 7 bayan yaralandı. Kaza, Onikişubat İlçesi Mevlana Mahallesi’nde akşam saatlerinde 35’inci sokakta meydana geldi. N.U’nun idaresindeki 46 HJ 087 plakalı otomobil seyir halindeyken iddiaya göre yokuş aşağı fren yerine gaz pedalına bastı. Hızla giden otomobil yolun karşısında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. Kazada, sürücü N.U, ile otomobilde yolcu konumda bulunan A. U, A.U, A.U, N.G, D.G, A.G Kazada yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. Kazayı gören İsa Candağ isimli bir vatandaş ise, “Otomobili süren hanımefendi fren yerine gaza basınca elektrik direğine çarpıyor. Otomobilde bulunan bir teyzenin kolu çıkmıştı ve çocukların kafaları kanamıştı. Bizde hemen sağlık ekiplerini arayıp yaralıları kaldırdılar” diye konuştu
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