Kahramanmaraş'ta tırnakçı hırsızlar, dikkatli tezgahtarın engeline takıldı İzle

-iş yeri sahibinin olayı anlatması



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ta el çabukluğu marifetiyle insanların bir anlık dalgınlığından faydalanarak göz yanılmasına sebep olabilecek türden çabuklukla ‘tırnakçılık’ yapan 2 kadın şüpheli, son işlerinde güvenlik kamerasına yakalandı KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ‘tırnakçılık’ yöntemiyle esnaftan hırsızlık yapmaya çalışan kişiler, işbaşındayken güvenlik kameralarına yakalandı. Kasiyerin dikkati sayesinde emellerine ulaşamayan 2 kadın şüpheli, iş yerinden kaçtı. Elbistan’da el çabukluğu marifetiyle insanların bir anlık dalgınlığından faydalanarak göz yanılmasına sebep olabilecek türden çabuklukla ‘tırnakçılık’ yapan 2 kadın şüpheli, son işlerinde güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. Bir mağazaya gelen mavi ve kırmızı kıyafetli kimliği belirsiz 2 kadından biri, mağazadan 10 lira değerinde bir ürün alarak kasaya geldi. Kasiyere 200 TL uzatan kadın şüpheli, paranın üstünü istedi. Kasiyerin para bozmak için kasaya yönelmesi sırasında hızla tezgahın arkasına geçen şüpheli, kasada ne kadar para olduğuna baktıktan sonra tekrar tezgaha döndü. Kasiyer, para üstü olarak 190 lirayı şüpheliye uzattı. Parayı alan şüpheli kadın, hemen kasiyerin para üstü olarak verdiği 100 liralık banknotun kenarını yırttı. ‘Bana yırtık para verdin’ diyerek parayı tekrar kasiyere uzatan şüpheli, elindeki paranın bir miktarını da el çabukluğu ile çantasının altına sakladı. Kasiyerin dikkatini dağıtmak isteyen diğer şüpheli aldığı bir ürünün parasını ödemek istediğini söyledi.



Kasiyer ise, para üstü tartışmasına girdiği şüpheliden gözlerini ayırmadı. Şüphelinin elindeki tüm paraları alarak tezgaha bırakan kasiyer, parayı saydı. Verdiği para üstünün tam olduğunu şüpheliye kesin bir dille anlatan dikkatli kasiyer, ‘tırnakçıların’ oyununa gelmedi. İşbaşında yakalanacağını anlayan şüpheli, ürünü almaktan vazgeçtiğini söyleyip verdiği 200 TL’yi de alarak arkadaşı ile birlikte hızla mağazadan çıkıp izlerini kaybettirdi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnafların şikayetleri ve ihbarları doğrultusunda eşkalleri belirlenen ‘tırnakçıları’ yakalamak için hemen çalışma başlattı. Tırnakçıların, güvenlik kamerası olmayan iş yerlerini seçtikleri belirtilirken eşkale uygun bazı kadın şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Polisin, şehir dışından geldikleri tahmin edilen ve esnafların kazançlarına göz diken şüphelilerle ilgili özel bir çalışma sürdürdüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri, esnafları bu yönteme karşı dikkatli olmaya çağırdı. Bu tür durumlarla karşılaşılması halinde hemen 155 Polis İmdat Hattı’nın aranması istendi.

