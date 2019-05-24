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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

- Olay yerinden detaylar - Cenazede savcılık incelemesi - Çocuğun cenazesinin ambulansa sevkiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Pazarcık ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.Alınan bilgiye göre, Dedepaşa Mahallesi'ndeki bir sarımsak tarlasında çalışan Ferhat Arslan (14), serinlemek ve ayaklarını yıkamak için çevredeki sulama kanalına gitti.Bu sırada dengesini kaybederek kanala düşen Arslan, boğuldu.Çocuğun cesedi 112 Acil Sağlık ekipleri ve yakınlarının yardımıyla sudan çıkarıldı.Arslan'ın cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze Gesi Sudan Sulama Kanalı Avcılık 

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