Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta su deposu patladı, evleri su bastı

Kahramanmaraş’ta su deposu patladı, evleri su bastı

Su baskınları kısa vatandaş cep telefonu kamerası

Sağanak Yağış Evrese Kamera Cep Telefonu Şiddetli Rüzgar 

-Suların etkili olduğu mahaller detay
-Evini su basan Arif Akşam röp
-Devrilen ağaç ve otomobil detay
-Çevresel detaylar

( KAHRAMANMARAŞ )- Seyir halindeki otomobilinin üzerine ağaç devrildi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağış olumsuzlukları beraber getirdi. Yağmur nedeniyle su deposunda taştı çevresindeki evleri su bastı. Kahramanmaraş merkez başta olmak üzere tüm ilçelerinde öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına nedeniyle, Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Su deposunun patlamasına neden oldu. Patlayan su deposu nedeniyle yollar nehre döndü. Yağmur ve depodan boşalan suların sel etkisi oluşturmasıyla çevredeki ikametlerde su baskınları yaşandı. Evini su basan mahalle sakinlerinden Arif Akçam, maddi hasarın büyük olduğunu ifade ederek, “Birden sular indi. Belediyeyi aradık. Evin içleri su dolu” dedi.
Otomobilin üzerine ağaç devrildi Ayrıca Şazibey Mahallesi Odun Ambarı üzerinde Yusuf Tıraş yönetimindeki 01 KG 960 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken şiddetli rüzgar nedeniyle refüjde bulunan ağaç üzerine devrildi. Maddi hasar oluşurken, belediye ekipleri tarafından devrilen ağaç devrildiği yerden kaldırıldı. Sağanak yağış nedeniyle şehir merkezinde ise, yoğun trafik kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri sürücüleri yaşanabilecek kazalara karşı ana arterlerde ve kavşaklarda önlem aldı.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı