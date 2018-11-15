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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

- Kahramanmaraş 'ta silahlı kavga - 1 yaralı - Olay yerinden detay - Hastaneden detayKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçenin Büğlek Mahallesi'nde R.U. ve İ.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu R.U. uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan R.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayın ardından kaçan İ.K. polis ekiplerince yakalandı.Gözaltına alınan İ.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis Hastane Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri 

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