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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 9 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 9 Yaralı

Türkoğlu hastane acil bölümü

Acil Servis Hastane Jandarma Silahlı Kavga 112 Acil Servis 

-Acil önü ambulans
-Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi acil

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, komşular arasında çıkan kavgada silahlar konuştu, 1 kişi hayatını kaybetti 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde aralarında parti meselesinden dolayı husumet bulunan 2 aile arasında bir düğünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, aile bireylerinin de katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, taş ve sopaların yanı sıra silahlarda konuşurken, Türkoğlu İlçesi eski Çakırdere Mahalle muhtarı Mustafa Pınar (68) silahla vurularak öldürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine kavganın yaşandığı mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Taş ve sopalarla yaralanan 9 kişi de 112 acil servis ekiplerince Kahramanmaraş ve Türkoğlu ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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