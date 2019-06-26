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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta sıcaklar bunalttı

Kahramanmaraş’ta sıcaklar bunalttı

Havuzda yüzen çocuklar

Yüzme Hava Sıcaklığı Cenin 

-Yakın ve uzak plan yüzenler
-Ağaç gölgelerinde serinleyenler
-Çarşı Pazar detayları ve fırında çalışanlar
-Elini yüzünü yıkayanlar hortumla

( KAHRAMANMARAŞ )- Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, vatandaşlara zor anlar yaşattı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kahramanmaraş’ta hissedilir derecede artan hava sıcaklığı, özellikle öğle saatleri ve sonrasında etkisini artırdı. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar ana caddeler üzerindeki çeşmelerde serinlemeye çalıştı. Sıcak havadan bunalan çocuklar ise yüzme havuzlarında hem serinleme hem eğlenme fırsatı buldular. Aşırı sıcaklarda işinin başında olan fırın ustaları da, 300 derece sıcakta ekmek mücadelesi veriyor. Fırında 300 derecenin üzerindeki sıcaklıkta çörek pişirdiğini söyleyen Önder Kuzugüden, ”Zor oluyor çalışması ama mesleğimiz icabı yapacak bir şey yok. Ocağın sıcaklığı şuanda 280 derece ve burasıda şuanda tahminim bir 50 derece var” diye konuştu.
(HLL-
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