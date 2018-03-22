Kahramanmaraş'ta sertifikalı dondurmacılar yetişiyor İzle

- Kahramanmaraş detayı - İnsanların dondurma yeme detayları - Dondurma kursu detayı - Ustaların dondurma kaşıklarıyla şov yapması - Kursiyerlere külah oyun taktikleri - Dondurma karıştırma - Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakcı ile röportaj - Dondurma ustası ve kursiyer ile röportajKAHRAMANMARAŞ (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR - Lezzetini keçi sütü ve salep bitkisinin lezzetinden alan, ustaların kaşıklarıyla yaptığı külah oyunlarıyla dikkati çeken "Maraş dondurması"nın daha iyi tanıtılması ve pazarlanması için sertifikalı dondurmacılar yetiştiriliyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK) bünyesinde, sınırları dünyayı aşan Maraş dondurmasını daha iyi tanıtabilmek, kaşık ustaları yetiştirmek ve kaşık şovlarını daha maharetli hale getirmek amacıyla eğitim veriliyor.Hem mesleğe profesyonellik katmak hem de dünyanın farklı ülkelerine giden ustaların mesleklerini tescillemesi için düzenlenen sertifikalı kurs ilgi görüyor.Grupları halinde 100 kişinin katıldığı eğitimde, kaşıklarıyla yaptıkları külah oyunlarıyla turistlerin ilgisini çeken ustalar, becerilerini kursiyerlere aktarıyor.Yaklaşık 3 ay sürecek kursta mesleğin inceliklerini ustalarından öğrenecek kursiyerler de Kahramanmaraş 'ın lezzetini dünyanın farklı ülkelerine ulaştırmak için gayret gösterecek.Türkiye ile özdeşleşen Maraş dondurması, Çin başta olmak üzere Uzakdoğu'dan Arap yarımadasına ve Avrupa ülkelerine kadar ulaştırılarak damakları tatlandırıyor. - "Başka dondurmalarla yapamazsınız"Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri kurslarda, Kahramanmaraş 'ın güzel dondurmasının en iyi şekilde pazarlama tekniğini öğretmek için sertifikalı dondurmacılar yetiştirildiğini söyledi.
Dondurma üretiminin şartları bulunduğunu, izinsiz dondurma yapılamayacağını vurgulayan Kabakcı, " Kahramanmaraş dondurmamız tezgah altlarında yapılmıyor, modern fabrikalarda yapılmak suretiyle ülkemizin 81 vilayetinde ve yurt dışında 100'ü aşkın ülkede satılmaktadır." dedi. Kabakcı, dondurmanın üretiminden paketlemeye ve satışına kadar hijyen koşullarının sağlanmasını amaçladıklarını belirterek şöyle konuştu:"Dondurma satışını yapan personellerin de bu konuda en duyarlı ve en yetkin şekilde yetiştirilmesi gerekmektedir. Bunun için de hem özel sektörümüzün hem de Büyükşehir Belediyemizin bu konuda büyük gayretleri var çünkü dondurmamız şu an dünya pazarında olması gereken yerde değil. Hijyen kalitemizi artırmak, pazarlamamızı geliştirmek, sunumu daha albenili yapmak için bu tür eğitimleri yapmamız gerekiyor."Maraş dondurmasının, kullanılan salepten dolayı kaliteli olduğunu aktaran Kabakcı, "Kaşık şovlarını başka dondurmalarla yapamazsınız çünkü diğerlerinde daha çok buzlu yapı var. Maraş dondurmasında böyle bir şey yok. Arkadaşlarımız ürünleri kaliteli olduğu için dondurmayı adeta lastik gibi sündürüyorlar. Dondurmayı satarken daha zevkli hale getirerek mesleklerini en güzel şekilde yapmaya çalışıyorlar." dedi. - "Sertifikalar vize almamızda çok işe yarayacak"Kursiyerlerden Serdar Solak ise 20 yıldır dondurmacılık yaptığını, işleri gereği dünyanın farklı ülkelerine gittiklerini anlattı. Gittikleri ülkelerde sertifikaları olmadığı için sorun yaşadıklarını ifade eden Solak, "Bu konuda Büyükşehir Belediyesi önemli bir eksiği gidermiş oldu. Buraya geldik, kurs verimli geçiyor. Bu sertifikalar vize almamızda çok işe yarayacak. Aynı zamanda kursta biz ustalar da bilmeyenlere, dondurmacı olmak isteyenlere işin inceliklerini anlatmaya çalışıyoruz." dedi. Muhammet Emin Arık da dondurma satışının inceliklerini kurstaki ustalardan öğrenmeye çalıştığını dile getirdi. Kursta hijyen ve halkla ilişkiler konusunda eğitimler aldıklarına işaret eden Arık, müşteriye dondurma verirken nasıl şov yapacaklarını da öğrenmeye çalıştıklarını vurguladı.Furkan Arık ise dondurma kaşıkçılığını öğrendiğini, aldığı sertifikayla dünyanın her yerine gitmeye hazır olduğunu kaydetti.