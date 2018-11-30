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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta sağanak yağmur etkili oldu

Kahramanmaraş’ta sağanak yağmur etkili oldu

Yollardan detaylar

Sağanak Yağmur Bild Aşırı Yağış 

-Su birikintileri
-Araçların zor ilerleyişi

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezi ve ilçelerde birkaç gündür devam eden yağmur akşam saatlerinde yerini sağanağa çevirdi. Etkisini arttıran yağmur, özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Bazı yollarda su birikintilerinden dolayı araçlar yolda kalırken, sürücüler aşırı yağış alan bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri sıkıntılı yerleri tespit edip ilgili yerlere bildirdi. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur, hafif şekilde yağmaya devam ediyor.
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