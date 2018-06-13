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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu (2)

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu (2)

- Şehrin muhtelif bölgelerinden detay görüntüler Kahramanmaraş 'ta sağanak etkili oldu - Birçok ev ile iş yerini su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştuKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.Kentte güneşli havada başlayan yağmur, kısa sürede etkisini artırdı.Sağanak nedeniyle birçok ev ile iş yerini su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Bazı vatandaşlar şemsiyelerle bazıları ise iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.Su birikintileri ile baskınlara belediyelere ait iş makineleriyle müdahale edildi.Polis ve jandarma ekipleri de çeşitli bölgelerde önlem aldı.

Jandarma Güneşli Hava Güneşli 

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