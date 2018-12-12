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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta sağanak

Kahramanmaraş'ta sağanak

- Sağanak altında trafiğin akışından detay görüntüler - Yağış altında yürüyen vatandaşla Kahramanmaraş 'ta da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.İl genelinden dünden beri etkili olan sağanak etkisini sürdürüyor.Kent merkezinde etkili olan yağış sonucu çok sayıda cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.Trafikte aksamalara karşı da trafik ekipleri ana arter ve kavşak noktalarda görev yaptı.Gece etkisini yitirecek yağışların, yarın güneşli havaya bırakması bekleniyor.

Güneşli Hava Güneşli Irak 

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