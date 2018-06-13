Kahramanmaraş'ta sağanağın can alması

- Eve giden sel suları cep telefonu kamerasınca görüntülenmesi - Cesetleri evden bulan kişiyle röportaj - Olay yerinden detay - Kahramanmaraş 'ta etkili olan sağanak sırasında evde mahsur kalan anne ile iki çocuğu yaşamını yitirdiği olayda görgü tanıkları selin şiddetini anlattı - Eve giden sel suları cep telefonu kamerasınca görüntülendiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta etkili olan sağanak sırasında evde mahsur kalan anne ile iki çocuğu yaşamını yitirdiği olayda görgü tanıkları selin şiddetini anlattı.Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Akçakoyunlu Mahallesi'nde 4 katlı binanın karşısında oto yıkaması yapan Ali Bağlar, nehir gibi sel aktığını, karşılarındaki evlere giden suyu görünce de olay yerine koştuklarını söyledi.
Komşularla evi girmeye çalıştıklarını dile getiren Bağlar, "Şiddetli bir sağanak arkadaki bahçe duvarını devirmiş. Biz buradan müdahale etmeye çalıştık. Evin içinde suyu da gördük. İçeri görmek için korkulukları kırdık. Kapıyı kıramadık. Su çekildi biraz müdahale ettik. İçeri ilk girdiğimde divanın arasında ve duvarın arasında çocukların cesedini buldum. Aldım dışarı çıkardım müdahale ettim ancak hayatını kaybetmişti."Bağlar, anne ve iki çocuğu hayatını kaybettiğini, çok aşırı yağmur bastırdığını, bir nehir gibi gelen selin kendilerini de korkuttuğunu belirtti. Mustafa Çaylı ise evin olduğu caddeden ciddi bir sel gittiğini, vatandaşların kurtarma için seferber olduğunu ancak 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.Bu arada, eve giden sel suları cep telefonu kamerasınca görüntülendi.