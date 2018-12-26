Kahramanmaraş'ta sağanağın ardından İzle

- Otobüsün doğalğaz hattına düşmesi - Ulaşımdan detaylar Kahramanmaraş 'ta sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyorKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.Kent merkezinde sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kavşağı'nda bir halk otobüsü, sağanak nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu yol kenarındaki doğal gaz hattı için kazılan çukura yan yattı.Yolcuların başka araca nakledilmesinin ardından otobüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.