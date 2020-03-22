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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta polis ve zabıtadan iş yerlerine tebligat

Kahramanmaraş'ta polis ve zabıtadan iş yerlerine tebligat

- Polis ve zabıta ekiplerinin iş yerlerine İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyi tebliğ etmeleri - Pastane işletmecileri Ahmet Berk ve Hüseyin Koca'nın konuşmalarıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta polis ve zabıta ekipleri, restoran, lokanta ve pastane gibi işletmelerde masalara servis yapılmaması konusunda tebligatta bulundu.İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelgeyle içkili ve içkisiz tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri saat 24.00 itibarıyla sadece "paket servis" ve "gel - al" benzeri şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade edilmeden hizmet verilmesi kararı alındı. Kahramanmaraş ’ta polis ve zabıta ekipleri, uygulamanın başladığı ilk dakikalarda iş yerlerini gezerek, kuralları hatırlattı. İş yerlerine konuyla ilgili tebligatta bulunuldu.Onikişubat ilçesinde pastane işletmeciliği yapan Ahmet Berk, "Hepimizin sağlığı için devletimiz böyle bir karar aldı. Biz de saygı duyuyoruz ve uyguluyoruz. Bundan sonraki süreçte müşterilerimizin evlerine sipariş götüreceğiz. İsterse müşterilerimiz buraya gelerek alışverişlerini yapacaklar ancak masa servisimiz olmayacak." dedi.
Pastane işletmecisi Hüseyin Koca ise şehirde 5 şubelerinin olduğunu, üçünde daha öncesinden servisi durdurduklarını, yeni genelge sonrasında diğer 2 şubede de aynı uygulamaya başladıklarını belirtti.

Polis Alışveriş Salar Zabıta 

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