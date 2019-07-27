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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta otomobil tamirhaneye girdi: 2 yaralı Video

Kahramanmaraş'ta otomobil tamirhaneye girdi: 2 yaralı Video

- Kahramanmaraş 'ta otomobil tamirhaneye girdi - 2 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Kaza yapan araçtan detaylar - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri - Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde otomobilin tamirhaneye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Cuma Alkaya'nın kullandığı 46 VJ 723 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Yusuf Balık'a ait oto tamirhanesine girdi.Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Engin Temiz, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde otomobilin hızla oto tamirhanesine girmesi yer alıyor.

Oto Tamirhanesi Kamera Güvenlik Kamerası 

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