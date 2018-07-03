Kahramanmaraş'ta orman yangını

- - Yangın çıkan bölgeden detay görüntüler - Yangın söndürme çalışmalarından detaylar - Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyorKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.İlçeye bağlı Araplı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 2 helikopter, 10 arazöz, dozer ve greyderle müdahale ediliyor.Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.Anızdan ormana sıçradığı belirtilen yangının yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.