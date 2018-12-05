Kahramanmaraş’ta kumar operasyonu Video



- Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından bir kıraathaneye kumar baskını yapıldı. Kamufle olup müşteri kılığında kıraathaneye giren sivil polisler, kumar oynayan 3 kişiyi suç üstü yakaladı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği özel kumar takip ekipleri, İsmet Paşa Mahallesinde bir kıraathaneye operasyon yaptı. Suçüstü kumar oynayanları yakalamak için müşteri kılığında iş yerine giren sivil polisler, burada poker diye tabir edilen kumar oyunu oynandığını tespit etti. Sivil polisler 580 TL para ve 2 deste poker kağıdına el koydu. Kıraathanede kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişiye toplam 777 TL idari para cezası kesti. Kıraathane işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılırken, kumar ekipmanlarına el konuldu.

