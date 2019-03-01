Kahramanmaraş’ta küfür cinayeti

-Cinayet zanlısının hastane girişi çıkışı



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta 18 yaşındaki genç, tartıştığı kişiyi küfür ettiği iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta kasapta çalışan 18 yaşındaki genç, küfür ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu İlçesine Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Kasapta çalışan Ökkeş Kazancı (18) kendisine küfür ettiği iddiasıyla Sezer Türker’i (20) göğsünden bıçakladı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Sezer Türker, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Ökkeş Kazancı ise, İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

