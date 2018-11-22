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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Kahramanmaraş’ta karbonmonoksit zehirlenmesi:1 ölü

- Kahramanmaraş’ta karbonmonoksit zehirlenmesi:1 ölü

Olay yeri ambulans ve polis

Alışveriş Cenaze Karbonmonoksit Cenaze Aracı Karbonmonoksit Zehirlenmesi 

-Zehirlenme yaşanan ev dış
-Evin bacası ve pencere detay
-Ölünün tabuta konulması ve cenaze aracı

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Onikişubat İlçesi Saçaklızade Mahallesi 51 sokak, üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, eşi pazara alışverişine giden Osman Polat (82), evdeki sobayı yakmak istedi. Sobayı yaktıktan sonra kömür atan Polat, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek olduğu yere düştü. Alışverişten gelen kadın, kocasını yerde görür görmez durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahalesi yapılan Osman Polat’ın öldüğü tespit etti. Osman Polat’ın cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (HLL-
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