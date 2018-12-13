Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil

-Kardan adam yapmaları ve karla kaplı parkta eğlenmeleri

-Genel planlar



( KAHRAMANMARAŞ )- Elbistan’da kar tatili çocuklara yaradı KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan ve kent genelini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Tatil kararına sevinen çocuklar, kardan adam yapıp kartopu oynamayı ihmal etmedi. Elbistan’ı iki gündür etkisi altına alan sağanak yağış, hava sıcaklıklarının düşmesi sonucunda yerini kara bıraktı. Öğleden sonra yüksek kesimlerde etkili olan kar, akşama doğru ilçe merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 30 santimetreye ulaşırken ilçe merkezinde özellikte trafikte aksamalara neden oldu. Elbistan Kaymakamlığı’nda konuyla ilgili olarak bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından ilçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 13 Aralık 2018 Perşembe günü tatil edilmesini kararlaştırıldı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçe genelinde yaklaşık 35 bin öğrenciyi ilgilendiren tatil kararı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İlçemizde meydana gelen aşırı kar yağışı, soğuk hava ve oluşacak buzlanma riski nedeniyle 13.12.2018 Perşembe günü ilçemizdeki tüm ilköğretim, ortaöğretim ve lise dengi okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilçe genelinde görev yapan engelli Kamu personelleri bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır” dedi.

Kar yağışı ise, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Tatil kararına sevinen öğrenciler, parklara akın ederek kardan adam yapıp kartopu oynayarak gönüllerince eğlendi.

