Kahramanmaraş'ta kar yağışı

- - Karayolundan detaylar - Karayolunda hareket etmeye çalışan araçlar - Karayolları ekiplerinin çalışması - Trafik ekipleri detayıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş - Kayseri kara yolunun tüneller bölgesi, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.İki gündür devam eden sağanağın ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kahramanmaraş - Kayseri karayolu, tüneller bölgesinde etkili olan kar yağışı artarak yolu beyaza bürüdü.Yağış nedeniyle karayolları ekipleri, yol temizleme çalışmalarına başladı. Trafik ekipleri de kara yolunda devriye gezerek, bazı sürücüleri yağışa karşı uyardı.