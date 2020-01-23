Kahramanmaraş’ta kanlı cinayetin şüphelileri yakalandı

-Hastane içi ve çıkarılması

-Polis aracına binme ve araçların hareketi

--ARŞİV-



( KAHRAMANMARAŞ )- Cinayetle ilgili şüpheli hala ve yeğeni gözaltına alındı KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta dün gece işlenen cinayetin şüphelilerinden hala ve yeğen gözaltına alındı. Kahramanmaraş’ta dün gece işlenen cinayeti planladığını itiraf eden şüpheli Mehmet T. aracın buji kablolarını gevşettiği ve arıza verdikten sonra eniştesini öldürdüğünü itiraf etti. Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde yaşanan olayda, ‘Yerde yatan şahıs’ ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve 112 ekipleri, bir otomobilin yanında ağlayan kadın ve otomobil önünde kanlar içinde yatan bir şahıs gördü. 11 yerinden bıçaklanan fabrika işçisi Murat Firdevsoğlu (39), sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği şehir hastanesinde hayatını kaybetti. Olay yerinde kriz geçiren ve ağlayan Hatice T'nin, (34) ölen şahsın boşandığı eşi olduğu ve halen beraber yaşamaya devam ettikleri öğrenildi. Hatice T., olay yerinde polis ekiplerine, "Aracı ben kullanıyordum, eşimi çalıştığı fabrikaya bırakacaktım, aracımız burada arıza yaptı, eşim araç dışına çıkınca saldırıya uğradı. Çevreden yardım istedim. Karanlıkta kimseyi net göremedim" dediği öğrenildi. Bunun üzerine Cinayet Ekipleri, inandırıcı bulmadığı kadını ve kadının yeğeni Mehmet T.'yi gözaltına aldı. Şüpheli Mehmet T, Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan sorguda olayı itiraf etti. Halası ve eniştesi ile birlikte aynı ikamette kalan 23 yaşındaki Mehmet T., hakkında özel iddialarda bulunduğu eniştesini öldürmek için plan yaptığını, evin önünde aracın buji başlığını gevşettiğini, güzergah üzerinde arazide aracın arıza vermesini beklediği öğrenildi. Mehmet T’nin, kar maskesi ve eldivenle eniştesini bıçakladığı, bu esnada eniştesinin biber gazı ile karşılık vermeye çalıştığını ve olayı da adamın eşi ile birlikte planladıklarını itiraf etti. Şahsın evinde olayda kullanılan bıçak ve kıyafetlere el konuldu. Şüpheli kadın ise, "cinayet işleyeceğini bana söyledi, haberim vardı ama engel olamadım. Ben plan yapmadım" dedi.

Olayla ilgili hala ve yeğen adliyeye sevk edildi.



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