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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta kadına şiddete hayır etkinliği düzenlendi Haberi

Kahramanmaraş’ta kadına şiddete hayır etkinliği düzenlendi Haberi

Meydandan genel görüntü

Şiddete Hayır Uçan Balon Forma Kız Kardeş Kadına Şiddet 

-Stantlar ve hazırlanan ürünler
-Balon uçurması ve platforma boyalı el
-Bekir Kılıç konuşma

( KAHRAMANMARAŞ )- Milli İrade Meydanı’nda yapılan etkinlikle kadınlar hazırladıkları ürünleri de sergileme imkanı buldu KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
‘Kadına Şiddete Sen De Dur De’ sloganıyla yapılan etkinlik Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, kadınlara yapılan şiddete dikkat çekilerek uçan balonlar uçuruldu, etkinliğe katılanlar ellerini boyayarak Kadına Karşı Şiddete Sende Dur De platformuna el bastılar. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Bekir Kılıç, kadına yönelik şiddet cümlesinin bile çok kötü olduğunu ifade etti.
Kılıç, “Kadındır ki ağlayarak geldiğimiz dünyada, ömrümüzün sonuna kadar bizi güldürmek, mutlu etmek ve rahat yaşamamız için kendi ömrünü feda eden bir varlıktır. Kadına şiddet ne demektir? Bir insanın annesine, kız kardeşine ve eşine el kaldırması ne demektir? Bunu ifade etmek bile çok kötü. İnşallah bugün bu mücadele gününden sonra kadına yönelik şiddet her geçen gün aşağı iner diye ümit ediyorum” dedi.
Büyükşehri Belediyesinin katkılarıyla faaliyete başlayan Kahramanmaraş Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesindeki kadınlar, Milli İrade Meydanı’nda yer alan stantlarda hazırladıkları çeşitli el işi ve yiyecekleri sergiledi.
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