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31 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu Haberi

Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu Haberi

- Polislerin ele geçirilen kaçak sigarayı otomobilden çıkartmasıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta 2 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Kahramanmaraş - Kayseri çevre yolu Hasancıklı Köprüsü üzerinde sürücüsü belirtilmeyen 46 ABL 301 plakalı otomobilde yapılan aramada, aracın arka koltuk sırt kısmında ve arka tampon iç kısmına gizlenmiş 2 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan sürücünün daha önce 3 kez sigara kaçakçılığı olayına karıştığı tespit edildi.

Sigara Kaçakçılığı Kaçak Bild Sigara Kaçak Sigara 

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