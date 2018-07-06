Kahramanmaraş’ta kaçak sigara operasyonu Haberi



- Kahramanmaraş’ta hafif ticari araca operasyon yapan polis ekipleri, 6 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fiziki takip sonrası Gaziantep'in Nizip ilçesinden Kahramanmaraş’a kaçak sigara getirdiği tespit edilen 27 plakalı hafif ticari araç durduruldu. Araçta yapılan aramada yastıkların arasında gizlenmiş 6 bin paket kaçak sigara bulundu. Gözaltına alınan sürücü M.Ş. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (OZR-

