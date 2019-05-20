Kahramanmaraş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kameraya yansıdı

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( KAHRAMANMARAŞ )-7 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı... O anlar kamerada KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ta Kayseri çevre yolunda 7 kişinin yaralandığı iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, dün akşam Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi Kayseri çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada, Şefre B. yönetimindeki 46 AAB 051 plakalı otomobil ile Ümmet B'nin kullandığı 46 DU 842 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, yaralılar tedavi için çeşitli hastanelere kaldırıldı. 7 kişinin yaralandığı kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

