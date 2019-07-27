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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta iki aile arasında silahlı ve sopalı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki aile arasında silahlı ve sopalı kavga: 1 yaralı

Site dışı detay

Görgü Tanığı Polis Akalan Mermi 

-Site içi olay yeri ve mermiler
-Olay yeri inceleme ve polisler detayı
-Şüpheliler
-Görgü tanığı röportajı

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir sitenin bahçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Alınan bilgiye göre kavga, Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir sitenin bahçesine gelen kız tarafından Ö.K’nin yakınları, ellerindeki sopalarla birlikte erkek tarafındaki S.K ile tartıştı. Kavgaya dönen tartışma sonrası S.K, ruhsatlı tabancasıyla havaya 2 el ateş açtı. Site bahçesinde çıkan kavgada bir kişi hafif şekilde yaralanırken kavgaya karışanlar polis tarafından yakalandı. Komşusunun kız tarafıyla kavga yaptığını anlatan görgü tanığı Alaaddin Aktaroğlu, “Ben, ses gelince kavga olduğunu anladım ve balkona çıktım. Balkona çıktığımda 3-4 kişi vardı eli sopalı. Bizim binada karşı komşumuz var onun kafasına vurdular sopayla. Daha sonra polisler geldi. Burada ufak tefek kavgalar oluyordu. Ben komşum başka biriyle kavga ediyor zannettim ama kız tarafıymış. Buraya gelenler kız tarafı” dedi.

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