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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta iki aile arasında kavga: 2'si polis 3 yaralı Haberi

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında kavga: 2'si polis 3 yaralı Haberi

Çevik kuvvetin mahalleye girişi

Polis Çevik Kuvvet Çevik Kuvvet Polisi Polis Ekipleri 

-Cam kırıkları ve taş, sopa
-Ambulans yaralı polisler

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ta iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı, 5 kişi gözaltına alındı (Fotoğraflı) Halil Koyun KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada ikisi polis 3 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında gürültü meselesi yüzünden sabah saatlerinde çıkan kavgada B.T. (61) komşusunun oğlu C.Ç. (26) tarafından bıçaklandı. Olay sonrası kavga gün içerisinde de devam etti. Taşlı sopalı kavga sonrası mahalleye çok sayıda polis ekibi ve çevik kuvvet polisi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan C.Ç., C.T. (43), A.T.(27), T.T. (17) ve B.T.'yi gözaltına aldı. Kavgada 2 polis de hafif şekilde yaralanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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