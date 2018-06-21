Kahramanmaraş’ta ‘İçimizdeki kahramanlar 15 Temmuz’ etkinliği

-Marş ve Ezgiler

-Salondan detaylar

-15 Temmuz gazileri

-Dursun Ali Erzincanlı şiir



( KAHRAMANMARAŞ -HD) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz” adlı etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından salonu dolduran vatandaşlar kum sanatçısı Veysel Çelikdemir’in gösterisini izledi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul’un farklı yerinde gazi olan İsmet Doğan, Yusuf Ak ve Emin Oğuz Ayanoğlu o gece yaşadıklarını katılımcılara anlattı. 15 Temmuz’un yıl dönüm etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, Dursun Ali Erzincanlı'nın seslendirdiği şiirlerle sona erdi.

