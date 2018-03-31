Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta ‘Huzur’ uygulaması: 18 kişi yakalandı Haberi

Kahramanmaraş’ta ‘Huzur’ uygulaması: 18 kişi yakalandı Haberi

Polislerden detay

Polis Alışveriş Akalan Trol 

-İş yerlerine girilmesi
-Kimlik sorgusu
-Araç sorgusu
-Vatandaşla röportaj

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ta yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı. Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Türkiye Huzur Uygulaması, Kahramanmaraş'ta da Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotim, Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı 76 ekip, 742 personelin katılımıyla yapıldı. Halkın yoğun olarak bulunduğu merkezi bölgelerde yer alan cadde ve bulvarlar, alışveriş merkezleri, şüpheli kişiler ve araçlar uygulama kapsamında arandı. 79 bölgede Mobil Tablet PC cihazları ile kimlik sorgusu yapıldı. Huzur uygulamasında 4 bin 115 kişi sorgulanırken, 469 araç ve 141 iş yeri kontrol edildi. 5 araca değişik ihlallerden 820 lira ceza uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. Uygulamada, değişik suçlardan aranan 18 kişi yakalandı. Arif Demirhan isimli bir vatandaş ise polisin yaptığı çalışmadan memnun olduğunu dile getirerek "Bu tarz uygulamalar devamını dileriz. Polisimize teşekkür ederiz" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı