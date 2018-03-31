Kahramanmaraş’ta ‘Huzur’ uygulaması: 18 kişi yakalandı Haberi

-İş yerlerine girilmesi

-Kimlik sorgusu

-Araç sorgusu

-Vatandaşla röportaj



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ta yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ta yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı. Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Türkiye Huzur Uygulaması, Kahramanmaraş'ta da Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotim, Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı 76 ekip, 742 personelin katılımıyla yapıldı. Halkın yoğun olarak bulunduğu merkezi bölgelerde yer alan cadde ve bulvarlar, alışveriş merkezleri, şüpheli kişiler ve araçlar uygulama kapsamında arandı. 79 bölgede Mobil Tablet PC cihazları ile kimlik sorgusu yapıldı. Huzur uygulamasında 4 bin 115 kişi sorgulanırken, 469 araç ve 141 iş yeri kontrol edildi. 5 araca değişik ihlallerden 820 lira ceza uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. Uygulamada, değişik suçlardan aranan 18 kişi yakalandı. Arif Demirhan isimli bir vatandaş ise polisin yaptığı çalışmadan memnun olduğunu dile getirerek "Bu tarz uygulamalar devamını dileriz. Polisimize teşekkür ederiz" dedi.



