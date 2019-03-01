Kahramanmaraş'ta husumetli olduğu kişiyi tüfekle öldüren şahıs yakalandı

-Hastane içi ve çıkışı

-Polis aracına bindirilmesi



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta dün gece yaşanan olayda tüfekle husumetlisini öldüren şahıs polis ekiplerince yakalandı. Alınan bilgiye göre, olay dün gece saat: 01.45'de İsmetpaşa Mahallesi Gedemenli İş Hanı önünde yaşandı. İddiaya göre husumetli olduğu Ali Rıza Karataş ile iş hanı önünde karşılaşan Ekrem Ö. Elindeki tüfekle Ali Rıza Karataş’a ateş açtı. Koltuk altında isabet eden tüfek mermisi ile ağır yaralanan Ali Rıza Karataş, arkadaşlarının sağlık ekiplerini aramasının ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Karataş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Ekrem Ö. kovalamaca sonucu Dulkadiroğlu İlçesi Kanlıdere Caddesi’nde Kanlidere caddesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

