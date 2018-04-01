Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı

- Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleriKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta hırsızlık suçlarından 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, kent merkezinde 5 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili olarak çalışma başlattı.Bir marketten alışveriş yapan yaşlı bir kadının cep telefonunu çalan kişiyle ilgili polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, güvenlik kameralarına yansıyan kişinin hırsızlık suçlarından hakkında 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Fatih D. (28) isimli şüpheli olduğunu belirledi.Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Fatih D'yi Şazibey Mahallesi'nde gözaltına alındı.