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09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Uyuşturucu köpeğinin araması

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Ruhsatsız Silah Metamfetamin 

-Tv ünitelerinin altının aranması
-Uyuşturucuların bulunması
-Ele geçirilen uyuşturucular

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslar ile fuhşa teşvik yer ve imkan sağlayan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ayhan P.(48) , Mehmet A. (33), Ertuğrul B (22) isimli 3 şüpheli tutuklandı. Şahıslardan bir miktar esrar, metamfetamin, bonzai, sentetik hap, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
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