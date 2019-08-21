Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

- - Gözaltına alınan zanlını adliyeye sevk edilmesi - Operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Onikişubat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında aranan M.I'yı (38) bir akrabasının Pınarbaşı Mahallesi'ndeki düğününde yakaladı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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