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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kahramanmaraş’ta feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

-itfaiye kamerası-

Hastane Trafik Kazası Kamera 

-Kaza yerinde yaralılara müdahale
-Yerde yatan yaralılar detay
-Hurdaya dönen otomobil detay
-İtfaiye ekiplerinin yaralıları çıkarma çalışmaları
--açık isimler-
-Berat Orçan
-Berra Orçan
-Reyhan Orçan
-Esen Malik Görüzoğlu
-Mahmut Azparlak
-Fatih Tuzluca

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Berat O.’nun kullandığı 06 AR 0311 plakalı otomobiliyle Kahramanmaraş’tan Osmaniye iline seyir halinde iken 20. kilometreye geldiğinde karşı yönden gelen Enes Özsöğüt idaresindeki 27 YE 088 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Enes Özsöğüt (29) hayatını kaybederken, diğer sürücüsü Berat O. ile birlikte otomobillerde bulunan Berra O., Reyhan O., Esen Malik G., Mahmut A. ile Fatih T. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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