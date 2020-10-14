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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta fabrika yangını

Kahramanmaraş’ta fabrika yangını

-cep telefonu-

Fabrika Yangını Fabrika Cep Telefonu Aktüel Yangına Müdahale 

-Yanan alanlardan detaylar
-Yanan fabrikanın çatısı
--aktüel-
-İtfaiye ve polisler
-Yanan iş yerleri
-Bir esnaf ile röportaj

( KAHRAMANMARAŞ )- Çatıdaki yangın, çevredeki iş yerlerinde de zarara neden oldu KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir fabrika çatısında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangın, çevredeki iş yerlerinde de zarara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesindeki bir metal mutfak eşya üretimi yapan fabrikanın çatı kısmında bulunan yağ bidonları bir anda alev alarak yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangına müdahale sırasında alevler yan kısımdaki bir iş yerinin çatısına sıçradı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangında iş yerinin zarar gördüğünü ancak can kaybının yaşanmadığını ifade eden Adem Gökdeniz, “Yangın büyüdükten sonra ekiplere haber verdik, onlarda gelip söndürme işlemini yaptı. Duvarlar zayıf olduğu için yangın bizim iş yerimize de sıçradı ve her hangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak maddi hasar oluştu” dedi.
(HLL-
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