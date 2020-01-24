Kahramanmaraş’ta evin çatısı araçların üzerine düştü Haberi

-İşçinin geri geri gitme detayları

-Çatı uçan otomobiller

-Yakın ve uzak planlar ve metruk ev detayı

-Röportajlar



( KAHRAMANMARAŞ )- Elinde iş yerinin flamasıyla rüzgara karşı yürümeye çalışan vatandaş ilginç görüntüler oluşturdu KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta şiddetli rüzgar nedeniyle metruk bir evin çatısı 2 otomobilin üzerine uçtu. Cep telefonuna yansıyan bir görüntüde ise, bir vatandaşın iş yerinin reklam flamasını rüzgara karşı taşımaya çalışması ilginç görüntülere neden oldu. Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkili olmaya devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi’ndeki metruk bir evin çatısı uçtu. Çatıdaki ahşap kolonlar evin önündeki park halinde bulunan iki otomobilin üzerine düştü. Otomobillerde zarar meydana geldi. Otomobil sahibi Zeynel Abidin Kahramanoğlu, “Bir buçuk saattir araçlarımızın başındayız hiç kimse bizimle ilgilenmedi. Zarar ve mağduriyetimizin giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta cep telefonu tarafından kaydedilen görüntülerde ise bir vatandaşın iş yerine ait reklam flamasını rüzgara karşı taşımaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu. Görüntülerde, rüzgarın etkisiyle yürümekte zorlanan vatandaşın tekrar geldiği yere geri geri gittiği görülüyor.



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