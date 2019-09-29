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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta define arayan 5 kişi yakalandı Haberi

Kahramanmaraş'ta define arayan 5 kişi yakalandı Haberi

El konulan malzemeler

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

Jandarma Kaçak Kaçak Kazı Akalan Gesi 


- Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 5 defineciyi suçüstü yakaladı. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Hacıveliuşağı Mahallesi bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda 2 metre çapında ve 7 metre derinliğinde çukur içerisinde kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve kazı aletlerine el konulurken S.B., H.İ., H.K., M.T. ve A.K. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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