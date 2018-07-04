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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta çocuk istismarı protesto edildi

Kahramanmaraş’ta çocuk istismarı protesto edildi

Kadınlardan detay

Sosyal Medya Devlet Başkanı Protesto Çocuk İstismarı Kaçırılma 

-Protesto ve pankartlar
-Merve bakbalay açıklama

( KAHRAMANMARAŞ )- Kadınlar istismarcılara idam istedi KAHRAMANMARAŞ

- Türkiye’de son günlerde yaşanan çocuk ölümleriyle ve istismarları ile ilgili Kahramanmaraş’ta bir grup kadın tepki gösterdi. Kahramanmaraş’ta bir grup kadın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda çocuklarıyla birlikte toplandı. Ellerinde yazılı pankartlarla son günlerde yaşanan çocuk kaçırılmaları, istismar ve ölümlerle ilgili tepki gösterdi. Kadınlar adına konuşan Merve Bakbalay, “İdam çözüm olmasa bile kalıcı bir ceza vermelerini istiyoruz” dedi.
Bakbalay, “Kahramanmaraşlı anneler olarak çığlıklarını duyuramayan Eylül ve Leyla için toplandık. Onların sesi olduk burada. Annelerinin babalarının acılarını paylaşıyoruz burada. Kimse kimseyi tanımıyor, hepimiz sosyal medyadan toplanıp bir araya geldik. Ne bir vakıf nede bir siyasi görüşümüz yok, biz sadece anne olarak toplandık. Umarım büyüklerimiz sesimizi duyar ve çağrımıza sesiz kalmazlar. Biz çocuklarımız ile kapı önlerine çıkamıyoruz. Hiç kimseye güven gelmedi artık. Biz devlet başkanımızdan adalet istiyoruz. Temiz bir dünya istiyoruz. İdam çözüm olmasa bile kalıcı bir ceza vermelerini istiyoruz” dedi.
(HLL-
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