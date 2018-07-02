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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta cinayet: 2 ölü

Kahramanmaraş’ta cinayet: 2 ölü

Hastane önünden gene detay

Jandarma Alabalık Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Cinayet 

-Kalabalık detay
-Cenaze araçları detay

( KAHRAMANMARAŞ )- Eski eşinin erkek kardeşini ve amcasını öldürdü KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir kişi eski eşinin erkek kardeşi ve amcası kurşunlayarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesinde Alaattin Çiftçi (40), aralarında 15 yıldır bulunan husumetten dolayı eski eşinin kardeşi Mehmet Ölübey (38) ile amcası Atilla Ölübey (51) kurşunlayarak öldürdü. Silah sesleriyle olay yerine giden yakınlarının ihbarı üzerine Mehmet ile amcası Atilla Ölübey, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Amca ve yeğen kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken cinayet zanlısı Alaattin Çiftçi jandarma tarafından gözaltına alındı. Cinayet haberini alan Mehmet ile amcası Atilla Ölübey’in yakınları hastane önlerinde sinir krizi geçirdi. Jandarma ve polis, hastane önlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşın yoğun güvenlik önemli aldı. Olayla ilgili soruştur başlatıldı.
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