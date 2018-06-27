Kahramanmaraş'ta çatışma: 2 şehit

-Hastane

-Yaralıların hastaneye getirilmesi



( KAHRAMANMARAŞ -HD) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi Engizek Dağı kesiminde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 1 uzman çavuş ile güvenlik korucusu şehit oldu, 2 kişi yaralandı Edinilen bilgiye göre, Engizek Dağı’nın Çağlayancerit ilçesi sınırlarında kalan Milyanlı Düzü mevkisinde jandarma özel harekat birliklerince operasyon sırasında PKK’lı teröristler, roketatarlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ile güvenlik korucusu şehit olurken, 3 asker yaralandı. Yaralılar, helikopterlerle çatışma alanından alınarak Kahramanmaraş’a sevk edildi. 4 kişi oldukları değerlendirilen teröristlerle çatışmanın devam ettiği bildirildi.



