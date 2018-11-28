-Bayrak burcundaki yazı ve bayrak

-Belediye başkanı Erkoç konuşma

-Halk oyunları ve mehter

-Kaleden detaylar

-Kaleye hücum bayrağın göndere çekilmesi



( KAHRAMANMARAŞ ) Kahramanmaraş'ta "Bayrak Olayı"nın 99. yıldönümü- Kahramanmaraş Kalesi’nde 99 yıl önce asılan Fransız bayrağının indirilerek yerine Türk bayrağının göndere çekilmesi düzenlenen etkinliklerle kutlandı KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş Kalesi’nde 99 yıl önce asılan Fransız bayrağının indirilerek yerine Türk bayrağının göndere çekilmesi kentte düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Atatürk Meydanı’nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okumasıyla başladı.

Etkinlikler öncesi katılımcılara hitap eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, ay yıldızlı al bayrağın kıyamete kadar dalgalanacağını söyledi.



Erkoç, “Bundan tam 99 yıl önce, dünyada eşi ve benzerine rastlanmayan bir destan için ilk adımlar atıldı. İşgalci Fransız ordusu bizim özgürlüğümüzün, yaşamımızın teminatı olan ay yıldızlı al bayrağımızı bu burçlardan indirme küstahlığına kalktı. Allah’a hamd olsun ecdadımız o gün dimdik ayakta olduğunu ve ölmediğini kendisi için önemli olduğunu al bayrağın gönderden inmesinin kendileri için kötü olduğunu gösterdi. O gün bu şehrin kanaat önderleri, Avukat Mehmet Ali Kısakürek bir beyanname yazdı. Bayrağımızın tevhidin bayrağı olduğunu bundan 99 yılı önce tüm dünyaya haykırdı. İnşallah ay yıldızlı al bayrağımız kıyamete kadar dalgalanmaya devam edecek” diye konuştu.

Erkoç’un konuşmasını ardından Avukat Mehmet Ali Bey’in yazdığı "Alemi İslama Hitap" adlı beyannamesini okundu. Yöresel halk oyunları ve mehter takımının konserinin ardından katılımcılar hep birlikte kaleye yürüdü. Kalede bulunan Türk Bayrağı göndere çekilmesinin ardından etkinlik son buldu. Bayrak olayı İşgal yıllarında, 28 Kasım 1919 Cuma günü Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağı indirilerek yerine Fransız bayrağı asıldı. Avukat Mehmet Ali Bey, bu duruma tepki amacıyla "Alemi İslama Hitap" beyannamesini yazdı ve şehrin muhtelif yerlerine dağıttı.

Ulu Cami'de cuma namazı büyük bir kalabalık toplandı. Ezan okunduktan sonra, halk dışarıda, "Bayraksız cuma namazı kılınmaz" diye bağırdı. O esnada imam, "Hürriyet olmayan bir yerde cuma namazı kılınmaz" diyerek beyannamenin doğru olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine topluca kaleye hücum eden halk, indirilen bayrağı kale burçlarına dikti ve cuma namazını orada kıldı. (HLL-

