Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelileri yakalandı Video
- Kadın şüphelinin sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi detayıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan E.K'nın (28), ilçeye bağlı Gafarlı Mahallesi'nde, eşinin dedesinin evinde olduğu bilgisini aldı.E.K. adlı kadın gözaltına alınırken, aynı suçtan aranan A.K'de Çokyaşar Mahallesi'nde yakalandı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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