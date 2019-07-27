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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta aileler arasında silahlı kavga: 1 yaralı Haberi

Kahramanmaraş'ta aileler arasında silahlı kavga: 1 yaralı Haberi

- Olay yerinden detaylar - Mermi kovanı detayı - Olay yerine inceleme detayıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada bir kişi yaralandı.Merkez Onikişubat ilçesi Yirmiikincigün Mahallesi'nde yaşayan S.K. ile eşi Z.K. arasında tartışma çıktı.Tartışma üzerine S.K'nin ailesi eve gelerek sorunu çözmeye çalışırken, Z.K'nin de durumu ailesine bildirmesi üzerine, aileler arasında sopalı kavga çıktı.Kavga sırasında S.K. elindeki tabancayla ateş ederek, Z.K'nin babasını apartman bahçesinde kovalamaya başladı.
Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi darp sonucu yaralandı.Kavgada silah kullanan S.K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis Polis Merkezi Bild Polis Ekipleri 

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